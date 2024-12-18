Нобель Арустамян рассказал, сколько денег тратит ежемесячно

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о своих тратах в месяц.

«Я не могу сейчас посчитать. Но к сожалению, много. Причём это касается всех валют. К сожалению, цены растут. Конечно, это более полумиллиона. Когда я читаю, что футболист тратит 100 тысяч рублей в Москве… Это невозможно.

Если мы говорим о жизни, когда ты просто сидишь дома, то я, наверное, проживу на 100 тысяч рублей, легко. Но траты ведь не только на мою личную жизнь. Условно, мне нужно поехать и снять Антона Миранчука в Швейцарии. Сейчас обычный билет туда-обратно через Стамбул стоит 120 тысяч рублей. Это траты же, правильно? Отель — тоже», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

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