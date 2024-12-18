Проваливший допинг-тест Мудрик нанял юристов, занимавшихся делом Погба — The Telegraph

Крайний нападающий «Челси» Михаил Мудрик нанял специализированную юридическую фирму Morgan Sports Law, которая займётся решением сложившейся ситуации с положительной допинг-пробой украинца. Об этом сообщает британский портал The Telegraph.

По информации источника, Morgan Sports Law — это та же компания, которая работала с французским футболистом Полем Погба после того, как его дисквалифицировали на четыре года, а затем сократили до 18 месяцев после апелляции.

Ранее сообщалось, что главный тренер «синих» Энцо Мареска был в курсе ситуации и объяснял отсутствие Мудрика в составе команды в последних играх болезнью. Позже Мудрик прошёл проверку на полиграфе, где заявил, что непричастен к попаданию в его организм запрещённого вещества.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний Мудрик провёл семь матчей, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, на его счету шесть матчей: три гола и три результативные передачи в Лиге конференций.

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