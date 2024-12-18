«Есть только одна вещь, заставляющая меня нервничать». Николич — о будущем ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о перспективах команды.

«Есть только одна вещь, которая заставляет меня нервничать — это посредственность. Средние футболисты, средние люди вокруг меня, менталитет середняка. С этим никогда не будет ничего чемпионского. У меня должна быть или работа на будущее, или сразу качество. Такой подход добавляет успех. Так же я думаю в ЦСКА. Либо берем игрока на будущее, инвестируем деньги, время — и через год-два у нас будет чемпионская команда. Или к этому костяку сразу добавляем качественных футболистов, которые на голову выше тех, кто есть. И тогда мы будем сразу участвовать в чемпионской гонке», — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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