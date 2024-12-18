Стали известны подробности по будущему Стерлинга в «Арсенале» на фоне слухов о его уходе

Английский вингер «Арсенала» Рахим Стерлинг не собирается покидать лондонский клуб и прерывать аренду из «Челси», несмотря на малое количество игровых минут в составе «канониров». Об этом сообщает журналист Standard Sport Саймон Коллингз в соцсетях.

По информации источника, англичанин рад остаться в «Арсенале» и хочет продолжить карьеру под руководством Микеля Артеты как минимум до конца сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что Стерлинг может вернуться в «Челси» из-за недостатка практики в «Арсенале».

Рахиму Стерлингу 30 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Ливерпуль». В 2015-м Рахим присоединился к «Манчестер Сити», а с 2022-го играл за «Челси», откуда и перебрался в годовую аренду в «Арсенал». В текущем сезоне Стерлинг провёл за «канониров» во всех турнирах 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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