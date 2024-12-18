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Ямаль отреагировал на сравнения с Месси

Ямаль отреагировал на сравнения с Месси
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на сравнения с бывшим нападающим «блауграны» Лионелем Месси, ныне выступающим в составе «Интер Майами».

«Сравнения с Месси — это большая честь для меня. Но я стараюсь написать свою собственную историю. Месси – лучший в истории, а я только делаю первые шаги. Порой эти сравнения не помогают», — приводит слова Ямаля Marca.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль забил шесть голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

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