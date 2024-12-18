Стало известно, кого Черчесов выбрал лучшим тренером года от ФИФА

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поставил на первое место в голосовании на лучшего тренера 2024 года по версии ФИФА итальянского специалиста, возглавляющего мадридский «Реал» — Карло Анчелотти. На второй строчке россиянин разместил испанского тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. На третье место Черчесов поставил другого испанца — наставника «Байера» Хаби Алонсо. Об этом информирует сайт ФИФА.

По итогам голосования лучшим лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА признан Карло Анчелотти, набравший 26 очков. На второй строчке расположился испанский специалист Алонсо, возглавляющий «Байер», который заработал 22 балла. Замкнул тройку лидеров наставник «Манчестер Сити» Гвардиола. Испанец набрал 10 очков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «сливочные» под руководством Анчелотти стали чемпионами Испании, а также выиграли Лигу чемпионов.

Материалы по теме Тренер Испании де ла Фуэнте поставил Родри только на второе место в голосовании ФИФА

Победители футбольных турниров 2024 года: