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Карпин отреагировал на слухи о конфликте с Глушенковым

Карпин отреагировал на слухи о конфликте с Глушенковым
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Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном конфликте с нападающим петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, всё понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.

Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми. Вызов пришёл, игрок приезжает и тренируется», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».

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