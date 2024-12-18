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Тимур Гурцкая рассказал, кто из иностранных футболистов покинет «Динамо»

Тимур Гурцкая рассказал, кто из иностранных футболистов покинет «Динамо»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о трансферных планах московского «Динамо».

«У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода. В «Динамо» уже уведомили агентов Дасы о том, что ему уже сейчас было бы неплохо искать команду. Бальбуэна доиграет сезон до конца – за большие заслуги перед командой.

Скорее всего, «Динамо» будет искать вариант для аренды Гагнидзе. Пока он отказался от всех российских вариантов – их было два или три. Кроме того, есть вероятность отъезда Чавеса, потому что за него готовы платить хорошие деньги», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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