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Ламин Ямаль назвал футбольных кумиров своего детства

Ламин Ямаль назвал футбольных кумиров своего детства
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, за игрой каких футболистов ему нравилось следить в детском возрасте.

«Помимо Месси, это Неймар и Роналдиньо. В основном из-за их весёлого стиля и образа в игре», — приводит слова Ямаля Marca.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль забил шесть голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

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