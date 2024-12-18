«Барселона» определилась с планами на зимнее трансферное окно

Руководство «Барселоны» не рассчитывает подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы намерены сохранить текущий состав до конца сезона, то есть сине-гранатовые не будут не только покупать, но и продавать своих игроков. Кроме того, «Барселона» надеется решить проблему с регистрацией своих футболистов. Главной проблемой является продление Даниэля Ольмо, который был зарегистрирован лишь до 31 декабря 2024 года благодаря долгосрочным травмам некоторых игроков первой команды.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

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