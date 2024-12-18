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Агент Халка ответил на предложение экс-футболисту «Зенита» сыграть в Медиалиге

Агент Халка ответил на предложение экс-футболисту «Зенита» сыграть в Медиалиге
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Аказ Феллегер, агент бывшего нападающего «Зенита» Халка, отреагировал на предложение сыграть за медийную команду «Чисто Питер». «Чисто Питер» через соцcети обратилось к футболисту с предложением сыграть в Медиалиге.

«Халк — действующий спортсмен. Он играет за «Атлетико Минейро» на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов», — приводит слова представителя игрока «РИА Новости Спорт».

Халку 38 лет, за «Атлетико Минейро» он выступает с 2021-го. За «Зенит» бразильский нападающий играл в период с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. 30 июня 2016 года форвард присоединился к китайскому клубу «Шанхай СИПГ».

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