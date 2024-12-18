Карпин ответил на вопрос о сложности совмещении работы в «Ростове» и сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился своими мыслями о трудностях, которые связаны с одновременным выполнением обязанностей в клубе и национальной команде.

«Как часто я жалел о своём решении (возглавлять и клуб, и сборную. — Прим. «Чемпионата»)? Не совсем так. Скорее, с течением времени я осознаю, что усталость начинает накапливаться. Кроме того, в моём случае есть ещё один нюанс — трудности с логистикой, связанной с закрытием аэропорта. Логистика «Ростова», мягко говоря, не помогает.

Уговаривали ли меня в РФС остаться на посту главного тренера? Нет, мыслей о том, чтобы уйти, у меня не возникало. Возможно, они появлялись после Хорватии (поражение со счётом 0:1 в отборе ЧМ-2022. — Прим. «Чемпионата»), но больше — нет», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, все из которых были выиграны с общим счётом 26:0. Так, национальная команда под руководством Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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Как сборная России играет при Карпине: