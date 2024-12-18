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Назван клуб, который готов возглавить Хави в случае в нём тренерской отставки

Назван клуб, который готов возглавить Хави в случае в нём тренерской отставки
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить итальянский «Милан» в случае отставки нынешнего наставника Паулу Фонсеки. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, Хави уже имеет контакты с руководством «россонери» и позитивно мыслит в контексте тренерства клуба Серии А.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Хави отказался возглавить «Интер Майами», за который выступают его экс-партнёры по «Барселоне» Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Хави Подробнее

Напомним, Хави покинул пост главного тренера каталонского клуба по окончании минувшего сезона. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

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