Назван клуб, который готов возглавить Хави в случае в нём тренерской отставки

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить итальянский «Милан» в случае отставки нынешнего наставника Паулу Фонсеки. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, Хави уже имеет контакты с руководством «россонери» и позитивно мыслит в контексте тренерства клуба Серии А.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Хави отказался возглавить «Интер Майами», за который выступают его экс-партнёры по «Барселоне» Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Напомним, Хави покинул пост главного тренера каталонского клуба по окончании минувшего сезона. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

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