Стал известен выбор Головина в голосовании за награду лучшему тренеру года по версии ФИФА

Атакующий полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин на правах капитана национальной команды принял участие в голосовании за награду лучшему тренеру 2024 года по версии ФИФА. Головин поставил итальянского наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти на первое место в голосовании на приз. В тройку россиянин включил испанцев Хаби Алонсо («Байер») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»). Об этом информирует сайт ФИФА.

По итогам голосования лучшим лучшим тренером 2024 года по версии ФИФА признан Карло Анчелотти, набравший 26 очков. На второй строчке расположился испанский специалист Алонсо, возглавляющий «Байер», который заработал 22 балла. Замкнул тройку лидеров наставник «Манчестер Сити» Гвардиола. Испанец набрал 10 очков.

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