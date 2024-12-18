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Роналдиньо опубликовал пост после победы Винисиуса в номинации лучшего игрока 2024 года

Роналдиньо опубликовал пост после победы Винисиуса в номинации лучшего игрока 2024 года
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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо прокомментировал победу вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в номинации на приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, которая состоялась 17 декабря.

«Поздравляю, Вини! Ты уже два года являешься эталоном для бразильского футбола, и ты вполне заслужил эту награду! Продолжай улыбаться и вдохновлять тысячи юных спортсменов верить в свою мечту и карьеру футболиста…

Я знаю, сколько усилий ты прикладываешь каждый день и какой замечательный профессионал ты есть с самого юного возраста! Поздравляю, мой друг, отпразднуй это, ведь немногие получают такое признание. Теперь трофей занимает своё место на полке твоей истории и в памяти», — написал Роналдиньо на своей странице в соцсетях.

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Напомним, Винисиус стал победителем голосования, набрав 48 очков. На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри с 43 баллами. Замыкает тройку лучших игроков года хавбек «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, получивший 37 очков.

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