Экс-агент Роналду назвал игрока нового поколения, который выиграет несколько «ЗМ»

Жорже Мендеш, бывший агент нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказался о перспективах 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Не люблю проводить подобные параллели, но Криштиану, несомненно, является хорошим примером для подражания не только для Ламина, но и для всех молодых футболистов. Если он будет следовать примеру Роналду на поле и за его пределами, то, безусловно, будет находиться на вершине футбольного Олимпа ближайшие 20 лет.

Ламин, без сомнений, является игроком с феноменальным талантом, превосходящим всех остальных, и ему всего 17 лет! Если Ламин не будет отвлекаться на посторонние вещи и всегда будет сфокусирован, я не сомневаюсь, что он выиграет «Золотой мяч». И не один, а несколько», — сказал Мендеш Tuttosport.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль забил шесть голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.