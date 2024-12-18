Стал известен лучший вратарь года по версии IFFHS. Мамардашвили — третий, Лунин — шестой

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 10 лучших вратарей по итогам 2024 года. Первое место в этом списке занял голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. На второй строчке расположился вратарь сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон. Замкнул тройку лидеров грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Топ-10 лучших вратарей 2024 года по версии IFFHS:
1. Эмилиано Мартинес — «Астон Вилла», Аргентина — 167 очков.
2. Унай Симон — «Атлетик», Испания — 91.
3. Георгий Мамардашвили — «Валенсия», Грузия — 55.
4. Мик Меньян — «Милан», Франция — 52.
5. Тибо Куртуа — «Реал» Мадрид, Бельгия — 28.
6-7. Ян Зоммер — «Интер», Швейцария — 25.
6-7. Андрей Лунин — «Реал» Мадрид, Украина — 25.
8. Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ», Италия — 23.
9. Давид Райя — «Арсенал», Испания — 21.
10. Грегор Кобель — «Боруссия» Дортмунд, Швейцария — 17.
Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: