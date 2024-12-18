«Манчестер Сити» оформит четыре трансфера зимой, чтобы поддержать Гвардиолу — Daily Mail

Руководство «Манчестер Сити» подпишет четырёх футболистов в зимнее трансферное окно, чтобы поддержать главного тренера Хосепа Гвардиолу, который жаловался на кадровые проблемы в составе «горожан». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, в клубе рассматривают приглашение нового опорного полузащитника, второго форварда — дублёра для Эрлинга Холанда, центрального и правого защитников.

Напомним, у команды Гвардиолы восемь поражений в 11 последних матчах во всех турнирах. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 встречах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов «горожане» находятся на 22-м месте, имея восемь очков после шести игр.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: