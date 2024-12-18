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Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком «Химок» в осенней части сезона-2024/2025

Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком «Химок» в осенней части сезона-2024/2025
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Официальный телеграм-канал подмосковных «Химок» опубликовал результаты голосования болельщиков по выбору лучшего игрока красно-чёрных в осенней части текущего сезона.

Лауреатом этой награды стал 28-летний вингер Зелимхан Бакаев, которому поклонники химчан отдали 40% голосов. На счету Бакаева в текущем сезоне шесть забитых мячей в 18 матчах за клуб во всех турнирах.

Второе место занял 27-летний аргентинский полузащитник Лукас Вера (4+3 в 19 матчах во всех турнирах) — за него проголосовало 16% участников голосования. В топ-3 с 14% голосов вошёл также 33-летний нападающий Антон Заболотный (3+5 в 19 матчах), который на один голос опередил 25-летнего форварда Александра Руденко (4+2 в 23 матчах).

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