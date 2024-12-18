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«Они пытались стереть тебя, а ты продолжал танцевать». Роналдо — о награде Винисиуса

«Они пытались стереть тебя, а ты продолжал танцевать». Роналдо — о награде Винисиуса
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Легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на победу вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в номинации на приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, которая прошла 17 декабря.

«Они пытались стереть тебя, мой друг, но ты продолжал танцевать. Лучший игрок в мире — темнокожий и бразилец», — приводит слова Роналдо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

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Напомним, Винисиус стал шестым бразильцем в истории, выигравшим награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее обладателями данного приза становились Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо (2), Роналдо (3) и Кака.

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