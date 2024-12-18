«Урал» объявил дату начала зимних тренировочных сборов

Официальный телеграм-канал «Урала» опубликовал информацию о предварительных планах «шмелей» на зимние тренировочные сборы 2025 года.

В срок с 11 по 13 января футболисты клуба пройдут в Екатеринбурге углублённое медицинское обследование. 15 января команда отправится в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), где состоятся все три запланированных учебно-тренировочных сбора «Урала». Информация о датах проведения контрольных матчей и соперниках станет известна позднее.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.

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