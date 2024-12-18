Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил дату начала зимних тренировочных сборов

«Урал» объявил дату начала зимних тренировочных сборов
Комментарии

Официальный телеграм-канал «Урала» опубликовал информацию о предварительных планах «шмелей» на зимние тренировочные сборы 2025 года.

В срок с 11 по 13 января футболисты клуба пройдут в Екатеринбурге углублённое медицинское обследование. 15 января команда отправится в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), где состоятся все три запланированных учебно-тренировочных сбора «Урала». Информация о датах проведения контрольных матчей и соперниках станет известна позднее.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Чайка» ушла от поражения на 90-й минуте матча с «Уралом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android