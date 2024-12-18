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Колыванов: Станкович давал Зиньковскому шансы в «Спартаке». Он будет востребован на рынке

Колыванов: Станкович давал Зиньковскому шансы в «Спартаке». Он будет востребован на рынке
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Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал текущую ситуацию для вингера московского «Спартака» Антона Зиньковского.

«Станкович давал шансы Зиньковскому, но «Спартак» — топ-клуб, нужно быть готовым в каждом матче, выделяться. Уверен, что он будет востребован на российском рынке», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний левый вингер Антон Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 254 игровые минуты в семи матчах Российской Премьер-Лиги и 327 игровых минут в шести матчах Кубка России, где Зиньковский оформил три результативных паса.

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