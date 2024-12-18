Колыванов — о признании Винисиуса игроком года: был удивлён, что ему не дали «Золотой мяч»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал признание форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«Винисиус провёл шикарный сезон, они выиграли чемпионат и стали победителями Лиги чемпионов. Я был удивлён, что ему не дали «Золотой мяч». Винисиус — футболист от бога. Умеет на поле делать с мячом всё», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

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