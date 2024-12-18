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Нападающий «Ростова» Комличенко: меня пугают и шокируют цены на продукты!

Нападающий «Ростова» Комличенко: меня пугают и шокируют цены на продукты!
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу розничных цен на продукты питания.

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь. Но я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! Поэтому беру раз в две недели. Но цены — это пипец.

Когда играл в «Динамо» и только начал получать хорошую зарплату — не смотрел на цены особо. Я примерно понимал, что сколько стоит. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Я думал: «Да нет вроде». А потом присмотрелся раз, два. Лёха Сутормин такой же! Говорит: «Представляешь, я пошёл в магазин. Яйца — больше 300 рублей за десяток». Я ему говорю, что да, знаю. Сам в шоке! Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Николаем Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: Комличенко и Черников сцепились во время товарищеского матча

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