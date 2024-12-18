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Комличенко: сейчас «Спартак» — точно претендент на чемпионство в РПЛ

Комличенко: сейчас «Спартак» — точно претендент на чемпионство в РПЛ
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об игре московского «Спартака» в осенней части Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас «Спартак» — точно претендент на чемпионство. Всего два очка до первого места. По тому, как провели последние игры, похоже, что претендуют.

Когда с ними играли на Кубок, то прям чемпионской игры не было видно. Плюс результат говорит сам за себя. Может быть, состав был не основной, не мне решать. Но тогда было непонятно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Комличенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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