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Нападающий «Ростова» Комличенко иронично оценил вероятность своего трансфера в «Зенит»

Нападающий «Ростова» Комличенко иронично оценил вероятность своего трансфера в «Зенит»
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на вопрос о возможном переходе в петербургский «Зенит».

— Если позовёт «Зенит» — перейдёшь?
— Кого? Меня?

— А почему нет? У них были проблемы.
— Не верю! Куда брать ещё одного высокого нападающего? У них есть нападающие намного лучше.

— Если представить, что Кассьерру продадут, Соболева отдадут в аренду?..
— Не, не. Они придут не к Николаю. Последний, кто в очереди будет, — вот после него, может быть. Это из области фантастики, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Комличенко шесть голов и четыре ассистентских действия в 22 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Полное интервью с Николаем Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: Комличенко пять раз попал в перекладину на тренировке сборной

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