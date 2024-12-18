Нападающий «Ростова» Комличенко иронично оценил вероятность своего трансфера в «Зенит»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на вопрос о возможном переходе в петербургский «Зенит».
— Если позовёт «Зенит» — перейдёшь?
— Кого? Меня?
— А почему нет? У них были проблемы.
— Не верю! Куда брать ещё одного высокого нападающего? У них есть нападающие намного лучше.
— Если представить, что Кассьерру продадут, Соболева отдадут в аренду?..
— Не, не. Они придут не к Николаю. Последний, кто в очереди будет, — вот после него, может быть. Это из области фантастики, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне на счету 29-летнего Комличенко шесть голов и четыре ассистентских действия в 22 матчах за «Ростов» во всех турнирах.
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