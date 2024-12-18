Комличенко считает, что «Ростов» способен побороться за Кубок России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о перспективах жёлто-синих в Кубке России.

«Вопрос не в том, пора или не пора. Всегда хочется выигрывать и бороться за высокие места. Но для этого нужны определённые условия.

За Кубок можно побороться. Мы вышли в полуфинал, там два матча — почему бы и нет? Всё в наших ногах. Мы и в прошлом сезоне могли побороться, но с «Балтикой» опять не залетело что-то, а нам залетело, как всегда. Женя Латышонок здорово играл. Только «Балтика» за Кубок боролась-боролась, но напоролась, скажем так — вылетели из РПЛ. Где-то не вылезли немного.

Поэтому нужно не забывать про чемпионат — это важно. Но Кубок интересный. Дай бог, получится пройти дальше и побороться», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне «Ростов» впервые после введения нового формата Кубка России пробился в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где сыграет с петербургским «Зенитом». В четвертьфинале Пути РПЛ дончане дважды переиграли московский «Спартак» (1:0 на выезде, 2:1 на своём поле).

В случае поражения в двухматчевом противостоянии жёлто-синие смогут побороться за выход в Суперфинал турнира через нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов). В сезоне-2023/2024 «Ростов» дошёл до второго этапа 1/2 финала Пути регионов и за два матча до решающей игры за трофей уступил на своём поле калининградской «Балтике» (0:1).

Полное интервью с Николаем Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: Комличенко и Черников сцепились во время товарищеского матча