«Клаудиньо — это катастрофа». Корнеев объяснил проблемы «Зенита» в осенней части РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА, «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в осенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Первая часть сезона для «Зенита» получилась скомканной. У сине‑бело‑голубых сильнейший состав в лиге, как по скамейке, так и по основным игрокам. Тем не менее петербуржцы давали много шансов соперникам. Со стороны мне кажется, что команде нужна перестройка. Нужны новые игроки с мотивацией. Те, кто готов бегать, а не ходить по полю. Сейчас я не вижу мотивации у зенитовцев, а уж Клаудиньо — это просто катастрофа», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. На первой строчке располагается «Краснодар», который также заработал 39 очков.

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