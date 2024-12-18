Комличенко: ни разу не слышал от Карпина: «Обыграйте для меня «Спартак»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи о якобы особом отношении главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина к матчам с московским «Спартаком».
— Карпин вообще никак не выделял матчи со «Спартаком». Абсолютно такой же подход, как и ко всем остальным. Что к «Пари НН», что к «Спартаку» готовились одинаково.
— Особого отношения нет?
— Заряда какого-то нет. Ни разу не слышал такого: «Обыграйте для меня «Спартак», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне «Ростов» трижды встречался с московским «Спартаком». В первом круге РПЛ жёлто-синие уступили на выезде со счётом 0:3. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России команда Валерия Карпина дважды обыграла красно-белых — 1:0 в Москве, 2:1 в Ростове-на-Дону.
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