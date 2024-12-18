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Неймар обратился к Винисиусу после вручения вингеру «Реала» приза лучшего игрока года

Неймар обратился к Винисиусу после вручения вингеру «Реала» приза лучшего игрока года
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Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поздравил вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с победой в номинации на приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Напомним, церемония состоялась вчера, 17 декабря.

«Поздравляю, Вини! Ты заслужил. Искренне радуюсь за тебя. Не останавливайся и продолжай в том же духе», — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

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В сезоне-2023/2024 Винисиус выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Бразильский вингер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

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