Головин ответил на вопрос о возможном уходе из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможной смене клубной прописки. Ранее в СМИ неоднократно появлялись разговоры о том, что российский хавбек перерос уровень «монегасков» и может рассчитывать на переход в более статусный клуб. Головин заявил, что его всё устраивает в «Монако». Но даже если рассматривать вероятность ухода, то Александр отметил важность финансовой выгоды для французского клуба.

«Переход в другой клуб? Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьёзную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он перебрался во Францию из ПФК ЦСКА.