Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов: говорили, будет ли вообще конкурент у этого «Зенита», но и они небезгрешны

Корнаухов: говорили, будет ли вообще конкурент у этого «Зенита», но и они небезгрешны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» что‑то не получается, не строится. А то начало сезона, которое было, — великолепная игра. Результат, лихая команда, которая бежала и забивала. Глушенков принёс этой команде много, Вендел был готов с самых первых туров. Латышонок показывал очень стабильную игру в воротах. Все говорили о том, будет ли вообще конкурент у этого «Зенита». Но травмы Глушенкова и Вендела показали, что и «Зенит» небезгрешен, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». В активе красно-белых 37 набранных очков.

Материалы по теме
Дмитрий Гунько — о «Зените»: удерживать планку без тренера невозможно, Семак справляется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android