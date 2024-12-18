Корнаухов: говорили, будет ли вообще конкурент у этого «Зенита», но и они небезгрешны

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» что‑то не получается, не строится. А то начало сезона, которое было, — великолепная игра. Результат, лихая команда, которая бежала и забивала. Глушенков принёс этой команде много, Вендел был готов с самых первых туров. Латышонок показывал очень стабильную игру в воротах. Все говорили о том, будет ли вообще конкурент у этого «Зенита». Но травмы Глушенкова и Вендела показали, что и «Зенит» небезгрешен, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». В активе красно-белых 37 набранных очков.