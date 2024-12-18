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Карпин заявил, что комментаторы не должны давать оценку действиям футболистов

Карпин заявил, что комментаторы не должны давать оценку действиям футболистов
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о работе комментаторов. По мнению российского специалиста, комментаторы не должны оценивать игру футболистов.

«Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала… Это не ваш канал, а федеральный. Вы оценку действиям футболиста не можете давать. Даже я как тренер после игры не могу оценить её, потому что она, скорее всего, будет неправильной», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а сборную России — с 2021-го. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре встречи подряд. В первом матче после паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо».

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