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Валерий Овчинников: «Оренбург» завалился на бок и на полных парах летит в Первую лигу

Валерий Овчинников: «Оренбург» завалился на бок и на полных парах летит в Первую лигу
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре и результатах «Оренбурга» в первой части нынешнего сезона РПЛ. Оренбуржцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ — маловато. Должна произойти чистка кадров. Команда будет стараться сохранить место в чемпионате России, потому что нет такого, что футболисты опустили руки и перестали играть. Но на весеннем отрезке будет очень серьёзная драка за вылет, стыки и чемпионство.

Турнирная таблица РПЛ

Удивительно, как долго задержалось руководство «Оренбурга» в клубе. Команда завалилась на бок и на полных парах летит в Первую лигу. Для руководства должен быть кто-то крайним? А в нашей футбольной стране крайнего найти две секунды. Думаю, в «Оренбурге» будет большая чистка, ведь новый руководитель потащит в клуб свою команду», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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