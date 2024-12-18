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Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об уровне итальянского футбола

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об уровне итальянского футбола
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями об уровне итальянского футбола.

«Я думаю, что за последние годы уровень итальянского футбола сильно вырос. Особенно это заметно в еврокубках. Пару лет назад «Интер» вышел в финал, «Аталанта» выиграла Лигу Европы у чемпионов Германии из Леверкузена, «Милан» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Есть несколько клубов, которые также могут играть в финалах», — приводит слова Крооса Milan News.

Напомним, Тони Кроос завершил профессиональную карьеру футболиста минувшим летом. Ранее полузащитник выступал за «Байер», «Баварию» и «Реал».

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