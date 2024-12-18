Комличенко: понимаю Дзюбу, но Карпин намекал, что про сборную ему можно забыть

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о невызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией. 36-летний игрок публично заявлял о желании поехать в национальную команду, однако главный тренер Валерией Карпин так и не вызвал его.

«Как форвард я Артёма понимаю. Всё осуществимо. Но Георгич намекал, что про сборную можно забыть. Он не будет вызывать просто так, ради галочки или рекорда. По-моему, все это говорили. Это не его стиль, не его методы. В РПЛ — пожалуйста, он играет, забивает и отдаёт за «Акрон». В Премьер-Лиге всё осуществимо», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.