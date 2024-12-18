«Это, брат, марксизм!» Губерниев раскритиковал Карпина за слова тренера о комментаторах

Известный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за слова специалиста о комментаторах. Карпин заявил, что комментаторы не должны оценивать игру футболистов.

«Всё правильно, футболистов оценивать нельзя, а биатлонистов, лыжников, пловцов и гребцов можно и нужно! Особенно в эфире федерального канала! Тут всё от комментатора зависит! Это, брат, марксизм!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а сборную России — с 2021-го. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре встречи подряд. В первом матче после паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо».