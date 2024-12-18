Голкипер «Реала» Куртуа поделился ожиданиями от финала Межконтинентального кубка

32-летний вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего финала Межконтинентального кубка — 2024 с мексиканской «Пачукой». Встреча состоится сегодня, 18 декабря. Начало игры — в 20:00 мск.

«Всегда важно, чтобы у всех была возможность играть друг против друга, особенно у чемпионов разных континентов. Очень важно провести этот межконтинентальный турнир, чтобы определить, кто будет лучшим в 2024 году.

Это замечательная вещь, и, конечно, с календарём не всегда легко организовать эти игры, но мы все с нетерпением ждём этой игры, этого финала. Это награда за всю ту тяжёлую работу, которую мы проделали в прошлом сезоне.

«Пачука»? Их стиль игры иногда является полярной противоположностью европейскому футболу. Иногда меняется интенсивность, иногда они играют в более физический футбол, меняется решимость или тактика. Поэтому всегда приятно играть такие матчи. Думаю, это будет отличный финал», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.