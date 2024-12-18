Мусиала: в детстве на моей футболке всегда было имя Месси, он был моим героем

21-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего в составе «Интер Майами», своим любимым футболистом.

«В детстве на моей футболки сзади почти всегда было имя Месси. У меня также была одна с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком!» — приводит слова Мусиалы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.