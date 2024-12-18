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Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, как в последний момент сорвался его переход в ЦСКА

Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, как в последний момент сорвался его переход в ЦСКА
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о сорвавшемся трансфере в московский ПФК ЦСКА. Сделка застопорилась в последний момент.

«С ЦСКА реально было. Я уже летел подписывать договор, как раз в сборную вызвали. Всё согласовали. Сначала с «Локо» сорвался трансфер. Потом ЦСКА предложили. Клубы договорились. Мы договорились: прилетаю в сборную — и сразу на медосмотр с ЦСКА. Это уже последние дни августа. Я сажусь в самолёт, всё спокойно, думаю, сейчас всё подпишу. Москва, ЦСКА, топ-клуб — бомба! Прилетаю. Много звонков от агента. Он говорит: «Всё. В последний момент Гончаренко сказал… Ну как, ЦСКА сказал, что мы отказываемся». Я такой: «Понял». Прилетел — и никакого медосмотра. Хотя контракт, все условия были согласованы. Потом я зимой перешёл в «Динамо», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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