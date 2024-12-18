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Гришин — о «Химках»: надо вкладываться в клубы, на которые ходят фанаты, а не 300 человек

Гришин — о «Химках»: надо вкладываться в клубы, на которые ходят фанаты, а не 300 человек
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о сложившейся сиутации в подмосковных «Химках».

«Если в руководстве «Химок» нарушили закон, значит, нарушили. Не будет «Химок», на их месте будет другая команда. Я целый год играл в «Факеле», где ходит на стадион по 30 тысяч зрителей. Наверное, надо делать какие-то вещи, чтобы в Воронеже была хорошая команда. Может, увеличить финансирование. Там люди ходят на стадион. Надо вкладываться в футбол, где ходят болельщики, а не там, где 300 человек. Футбол — для болельщиков, а в Воронеже всегда полный стадион, даже когда они играли в Первой лиге», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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