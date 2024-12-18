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Юран объяснил спад «Зенита» в концовке первой части нынешнего сезона РПЛ

Юран объяснил спад «Зенита» в концовке первой части нынешнего сезона РПЛ
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Бывший тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о последних результатах санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые проиграли два матча — «Крыльям Советов» и «Акрону» — перед завершением осенней части чемпионата.

«От «Зенита» мы привыкли ждать не просто победу, а победу в два‑три мяча. В концовке [осенней части сезона] «Зенит» потерял очки с двумя командами, которые у себя дома обязан обыгрывать. Футболисты, может, где‑то почувствовали, что один‑два‑пять сезонов стали чемпионами. Допускаю, что у кого‑то появилось самоуспокоение, что в любом случае они станут чемпионами [снова]», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра состоится 1 марта 2025 года.

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