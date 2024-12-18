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Саломон Рондон высказался о предстоящем финале Межконтинентального кубка с «Реалом»

Саломон Рондон высказался о предстоящем финале Межконтинентального кубка с «Реалом»
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Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», поделился ожиданиями от финала Межконтинентального кубка, где его команда сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 18 декабря.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда очень воодушевлена. Участие в финале Межконтинентального кубка — это очень важно для любого игрока. Мы уже вошли в историю как игроки и как мексиканский футбол, обыграв обладателей Кубка Либертадорес. Я читал, что матч с «Аль-Ахли» был скучным и не очень напряжённым, но это была очень тактическая игра. Физически мы в порядке. Мы заняли 16-е место в Апертуре, но мы провели предсезонку, чтобы попасть в этот турнир, и с января по июнь мы участвовали в соревнованиях и выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Мы команда, в которой много молодёжи, а это сцена, на которой вас увидит весь мир. Мы морально готовы к финалу. Мы упорно трудились в обоих матчах, и футбол вознаградил нас. Нам предстоит сыграть в этом финале и на следующем клубном чемпионате мира», — приводит слова Рондона AS.

На этапе 1/4 финала указанного соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счётом 3:0. В полуфинале «Пачука» оказалась сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.). «Реал» начнёт свой путь в турнире сразу с финала.

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