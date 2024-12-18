Булыкин считает заслуженной победу Винисиуса в звании лучшего игрока года от ФИФА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал признание форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«Награда лучшего футболиста года от ФИФА является заслуженной для Винисиуса. Можно было опять выбрать Родри, как в «Золотом мяче», но выбор пал на Винисиуса, который красиво это отпраздновал. В выборе Анчелотти лучшим тренером года тоже всё логично. У «Реала» удался прошлый год. Думаю, победа в Лиге чемпионов стоит выше всего», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.