Адвокат Сафонова заявил, что вратарь «ПСЖ» не собирается оставлять дочь без денег

Андрей Крючков, являющийся адвокатом голкипера «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, объяснил позицию игрока по судебному процессу с его бывшей супругой Анастасией Казачек.

— Сложилось впечатление, особенно после ряда заявлений экс-супруги Матвея на первых стадиях процесса, что Сафонов хочет оставить свою дочь без денег. Это ведь не так?

— Конечно, нет. Мы понимаем, что резкие необоснованные высказывания Анастасии и её представителей способствуют формированию негативной оценки действий Матвея. Не желая выносить эту деликатную тему на общественное обсуждение, он ни разу не прокомментировал текущую ситуацию. Однако аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут. Представители Анастасии в суде открыто заявляют от её имени, что: «группа лиц совершила рейдерский захват Матвея и его денег, и что его нужно спасти», обвиняют всех, включая судей, в коррупции и некоем «мужском лобби». И это несмотря на то что до настоящего времени все решения судами приняты в пользу Анастасии. При чём тут нарушение прав ребёнка? Кто их нарушает? — приводит слова адвоката Сафонова «Матч ТВ».

11 декабря стало известно, что Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии. Вратарь обжаловал это решение, вынесенное в августе 2024 года, однако кассационная инстанция оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей. Отмечалось, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка. 17 декабря Хорошёвский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар», воспитанником академии которого и является. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустил три гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 22 млн.