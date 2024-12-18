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«Игровая ситуация». Комличенко — о разбитом Станковичем стекле на скамейке запасных

«Игровая ситуация». Комличенко — о разбитом Станковичем стекле на скамейке запасных
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об эмоциональном поступке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на матче Кубка России. Красно-белые проиграли со счётом 1:2. Сербский тренер на эмоциях разбил стекло на скамейке запасных.

«Я видел, как Станкович разбил стекло на скамейке запасных. Не впервые наблюдаю такие эмоции. Бывает. Чаще тренеры кидают бутылки или пинают. Но уже всё нормально: стекло заменили. Тем более «Спартак» вроде бы всё компенсировал (улыбается)! Это эмоции. Насколько я помню, Деян всегда был эмоциональным футболистом. Тренер такой же — не скрывает свои чувства. Скажем так, игровая ситуация», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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