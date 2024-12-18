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Дмитрий Булыкин: этим составом «Динамо» может бороться за чемпионство в РПЛ

Дмитрий Булыкин: этим составом «Динамо» может бороться за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о шансах бело-голубых на победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» этим же составом может бороться за чемпионство в РПЛ, как это было в прошлом сезоне. В нынешнем году команда будет бороться. Никого нельзя сбрасывать со счетов, все находятся рядом. Многое зависит от зимних сборов и результатов в начале весны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками.

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