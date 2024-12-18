Овчинников: клубам наплевать на развитие молодёжи, а в «Зените» бегает Республика Бразилия

Российский тренер Валерий Овчинников намекнул, что в клубах РПЛ играет слишком много иностранных футболистов.

«Единственное, чего бы хотелось в чемпионате России — не такого обилия иностранцев. Нужно больше российских футболистов, чтобы Карпину было проще выбирать игроков в сборную России. Надо оставить в командах по три иностранца европейского уровня, которые выступают за свои сборные.

Плохо, что у нас изобилие иностранцев. Я понимаю, зачем нужны легионеры, ведь хозяевам клубов нужны результаты. Ради результатов в клубах готовы идти на всё, поэтому им наплевать на развитие молодёжи. Им самое главное после матча — три заработанных очка. Но довольно интересно, когда в «Зените» бегает Республика Бразилия», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.