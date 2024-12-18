Форвард «Спартака» Угальде признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре 2024 года

Российская Премьер-Лига объявила результаты голосования за звание лучшего футболиста лиги в ноябре и декабре 2024 года. Так, приз достался форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

Угальде победил с существенным отрывом от других номинантов. За Манфреда проголосовали абсолютно все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также 72% болельщиков.

Напомним, за ноябрь и декабрь Угальде сыграл пять матчей, в которых забил девять голов и отдал два результативных паса. Ранее он был признан лучшим игроком «Спартака» за этот же период.

Помимо Угальде, на награду претендовали Максим Осипенко, «Ростов» (пять матчей, четыре гола, одна результативная передача), Мирлинд Даку, «Рубин» (пять матчей, три гола, две результативные передачи), Эсекьель Барко, «Спартак» (пять матчей, три гола, одна результативная передача) и Николай Комличенко, «Ростов» (пять матчей, два гола, три результативные передачи).