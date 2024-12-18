Балахнин: в «Оренбурге» не в первый раз не попадают с тренером — до Слишковича был Ярошик

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о сложившейся ситуации в «Оренбурге». По итогам осенней части нынешнего сезона РПЛ оренбуржцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Мне не то что жалко «Оренбург» — там нечего жалеть, но раньше команда показывала хорошую игру, а потом начала угасать. Приход Слишковича не воодушевил команду, у которой продолжается спад в игре. Мало оптимизма, что «Оренбург» сохранит прописку в РПЛ.

Можно назвать назначение Слишковича провальным. Под его руководством «Оренбург» провёл восемь матчей, и они не были качественными. У него было достаточно времени, чтобы показать, что что-то исправляется. Я этого не увидел. У них же были уже такие периоды, когда пригласили Ярошика. Он просто не вошёл. В «Оренбурге» не в первый раз не попадают, руководство не учится на своих ошибках», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.